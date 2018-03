Brandweer rukt uit voor stoom in spoortunnel 08 maart 2018

Groot alarm gisteren, aan het station van Izegem. Iets voor 14 uur werd de brandweer na een melding van een burger opgeroepen voor een grote rookontwikkeling in de voetgangerstunnel onder het station. Toen de blussers arriveerden, stelden ze vast dat iemand in de tunnel met een stoomreiniger bezig was met schoonmaakwerken. Daarbij kwam behoorlijk wat stoom vrij en dat werd door de passant verkeerd geïnterpreteerd. De blussers hoefden niet tussen te komen. (VHS)