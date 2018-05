Brandweer ruimt gevaarlijk zuur op bij Febelco 18 mei 2018

De brandweer moest gisterenvoormiddag omstreeks 10.45 uur uitrukken naar het bedrijf Febelco langs de Noordkaai in Izegem. Het bedrijf is een verdeler van geneesmiddelen naar bijvoorbeeld apotheken.





In het bedrijf viel gisterenvoormiddag een doos op de grond met een gevaarlijke stof. De medewerkers van het bedrijf mochten de stof niet zelf opruimen, daarom werden de hulpdiensten verwittigd. Zij konden het gevaarlijk goedje opruimen. Niemand raakte gewond. (AHK)