Brandweer blust afval bij Suez 06 augustus 2018

Een chauffeur van afvalverwerker Suez sloeg zaterdagmorgen alarm toen hij langskwam op het bedrijf langs de Lodewijk de Raetlaan in Izegem en merkte dat er in een grote loods behoorlijk wat rook hing. In de loods lag op dat moment zo'n twintig ton afval, voornamelijk van restaurants en enkele bedrijven, opgeslagen. In normale omstandigheden, buiten het groot verlof, is die hoeveelheid vele keren groter. Bij nazicht stelde een verantwoordelijke vast dat er het afval brandde. Daarop werd de brandweer gebeld. Die spreidde het afval en bluste grondig, zodat er geen heropflakkering mogelijk was. De spuitgasten waren daar even zoet mee.