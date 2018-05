Brandweer bevrijdt poes tijdens kroegentocht 14 mei 2018

02u38 0

De jaarlijkse kroegentocht kreeg er vrijdagavond een extra attractie bij toen de brandweer rond 22 uur op de Grote Markt een poes moest bevrijden. Het dier zat boven op een constructie waaraan een reclamespandoek hing, boven de gevel van een café naast een telefoonwinkel. Deelnemers van de kroegentocht hadden in de gaten dat de poes niet meer naar beneden durfde en belden de brandweer. Die zette de ladderwagen in om de klus te klaren. De poes verkeert in goede gezondheid. (VDI/VHS)