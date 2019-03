Brandje bij Cargill snel onder controle VHS

20 maart 2019

De brandweer snelde woensdag rond 6 uur naar het bedrijf Cargill op de Noordkaai in Izegem. Daar was brand ontstaan in een loods waar nikkel gebruikt wordt in het productieproces. Tijdens onderhoudswerken werd per ongeluk zuurstof toegevoegd aan dat proces met licht ontvlambare materialen. De sprinklerinstallatie in de loods leverde echter voortreffelijk werk. Toen de brandweer aankwam, was de situatie eigenlijk al onder controle. Het volstond om grondig nazicht te doen om zeker te zijn dat er geen verder gevaar meer dreigde. De brand veroorzaakte wel wat schade.