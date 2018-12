Brand in bergruimte zorgt vooral voor rookschade LSI

In een woning in de Wallemotestraat op de Bosmolens in Izegem is vanmiddag rond 11u brand uitgebroken. Het vuur ontstond in de bergruimte van de alleenstaande villa in de buurt van de droog- en wasmachine. Een buur merkte op dat er heel wat rook uit de schoorsteen kwam en verwittigde de hulpdiensten. De brandweer van de zone Midwest snelde ter plaatse en had het vuur in de bergruimte snel onder controle. Een ontruiming van het kinderdagverblijf in de woning ernaast was niet nodig. Toch zorgde de brand in de woning voor heel wat rook waardoor er vooral rookschade is. Het interieur was nog maar enkele maanden helemaal opgeknapt maar zal dus al een nieuwe opfrisbeurt nodig hebben. De bewoners waren op het ogenblik van de brand niet aanwezig. Wellicht zorgde een kortsluiting of technisch defect voor de brand. De droog- of wasmachine waren op het ogenblik dat het vuur uitbrak nochtans niet in werking. Er raakte niemand gewond.