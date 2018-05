Brand in assistentiewoning 25 mei 2018

Door een brand in een assistentiewoning op de voormalige kloostersite van de zusters van de Heilige Vincentius à Paulo raakten gisterenavond rond kwart voor tien drie personen bevangen door de rook. De brand ontstond in de slaapkamer van een assistentiewoning in de Prinsessestraat in Emelgem (Izegem). Dankzij het brandalarm dat bouwmaatschappij De Mandel in elk van de appartementen plaatste, kon de brand snel opgemerkt worden.





De bewoner met lichamelijke beperking raakte wel bevangen door de rook. Ook twee personen van de 24/24 permanentie die te hulp schoten stapten in de ambulance voor een check-up in het ziekenhuis. De schade bleef beperkt. De brandweer zorgde voor ventilatie van het appartementencomplex.





(LSI)