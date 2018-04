Brand blijkt eigenlijk rookalarm 03 april 2018

02u28 0

De Izegemse blussers rukten gisteren in de vooravond uit naar de Lodewijk de Raetlaan. Daar was brand gemeld in de gesloten shop van het tankstation vlakbij de rotonde aan de Centrale Brug.





Toen de brandweer ter plaatse kwam, merkten ze dat er eigenlijk weinig aan de hand was. De winkel is uitgerust met een systeem waarbij in verdachte omstandigheden of inbraak de ruimte in een mum van tijd gevuld wordt met een onschadelijke rook. Er hoefde niet geblust te worden. Hoe het komt dat het systeem in werking trad, is niet duidelijk. (VHS)