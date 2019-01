Bpost schrapt elf rode brievenbussen VDI

21 januari 2019

10u50

Bron: VDI 0 Izegem Bpost zet stevig het mes in het aantal rode brievenbussen. De komende maanden verdwijnen er ongeveer 3.000 van de 13.000 brievenbussen in Vlaanderen. In Izegem, Meulebeke en Ingelmunster verdwijnen er elf.

Volgens Bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck dient het netwerk van rode brievenbussen aangepast te worden aan het veranderde gedrag van de klanten. Concreet is het aantal brieven die nog in die bussen gedeponeerd worden sinds 2004 met zestig procent gedaald. “Klanten blijven toegang hebben tot een rode brievenbus binnen een straal van 500 meter in stedelijk gebied en 1.500 meter in landelijk gebied. De dekkingsgraad van het brievenbussennetwerk blijft daarmee een van de beste in Europa”, aldus Bpost.

In Ingelmunster verdwijnen de rode brievenbussen aan de Bruggestraat 4 en aan de Vlasbloemstraat 1C.

In Izegem verdwijnen vijf brievenbussen: twee in de Roeselaarsestraat 154 en 334, één in de Prinsessestraat 148, één in de Dennenstraat en nog één in de Baron de Pélichystraat 24.

In Meulebeke gaat het om brievenbussen in de Bruggesteenweg 116, Kasteelstraat 48, Oostrozebekestraat 55 en Tieltstraat 92.