Boosta-fuif maakt comeback, Waanzin Open Air keert niet terug VDI

05 maart 2019

16u35

Bron: VDI 0 Izegem Boosta, een van Izegems populairste fuiven, maakt op zaterdag 6 april een comeback. De fuif lokte tussen 2004 en 2013 heel wat jongeren naar zaal ISO. Openluchtfestival Waanzin Open Air krijgt dan weer geen vervolg.

”Boosta hield er mee op omdat de hype voor de hardere muziekstijlen bij jongeren wat verdwenen was”, vertelt Jean-Marie Vanfleteren, die samen met Kevin Deleu en Wesley Dejaeghere van Audiovibes de fuif nieuw leven inblaast. “Ook de kostprijs van artiesten en dj’s was bijna onbetaalbaar geworden. We hebben later met het Univerz-festival en opvolger Waanzin Open Air een nieuwe uitdaging gevonden, maar dat eerste is opgedoekt en het tweede deed het niet zo goed bij het publiek. Daarom komt er geen nieuwe editie meer.”

Waarom Boosta nu toch terugkeert? “De jeugd is vragende partij en mist een ‘grote’ fuif in de stad”, meent Jean-Marie. “We willen aan die vraag tegemoet komen. Zeker nu openluchtfestival Waanzin Open Air geen vervolg krijgt. Audiovibes weet van aanpakken en heeft enkele frisse ideeën om van Boosta weer een succes te maken. De fuif heeft vroeger duizenden mensen naar zaal ISO gelokt. Wie weet wordt het een van de laatste fuiven in zaal Iso, nu het bestuur erover nadenkt een nieuwe fuifzaal te bouwen.”

Boosta vindt plaats op zaterdag 6 april om 21 uur in zaal ISO. Tickets kosten vijftien euro aan de deur. Op de line-up onder andere dj’s WeXTC, Davoodi en Unresolved. Meer info op www.boosta.be.