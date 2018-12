Boezemvrienden lanceren eigen wijn Valentijn Dumoulein

12 december 2018

De passie voor wijn tussen vrienden Francis Maselis uit Ingelmunster en Jan Casier uit Izegem leidde er toe dat het duo met A Burgundy Beast een eigen wijn op de markt heeft gebracht. Na een tweejarige studie als wijnbouwer trokken ze naar de Bourgogne om er met een expert hun eigen wijn te creëren. Topsommelier Gido Van Imschoot is alvast fan.

Francis en Jan ontmoetten elkaar als student in Leuven en delen een vriendschap van meer dan 35 jaar. Hun gezamenlijke passie voor wijn resulteerde in het volgen van talloze wijnlessen en het maken van een aantal wijntrips. Gaandeweg verdiepten ze hun kennis. Maselis werd in 2012 sommelier en in 2015 besloten ze om samen een tweejarige studie tot wijnbouwer aan te vatten.

”Na het volgen van deze cursus beslisten we als kers op de taart een eigen wijn maken”, zegt Jan. “Maar als mijn naam op het etiket moest staan dan moest het echt een topwijn zijn. (lacht). We besloten dus maar om de bevriende Bourgondische topwijnbouwer Cognard aan te spreken en tot onze verbazing stemde hij toe om de wijn samen met ons te vinificeren (het proces van geperste druiven tot wijn – nvdr). We selecteerden samen de terroirs, en het avontuur was begonnen”, vervolgt Maselis. Frequente reizen naar de Bourgogne waren het gevolg. “Veel proeven en herproeven en een zorgvuldig selecteren van de vaten was de basis van de wijn. De wijn komt nu onder de naam A Burgundy Beast 2016 op de markt, maar eigenlijk is dit veel gezegd. De 600 flessen zijn immers zo’n succes dat ze al uitverkocht zijn voor ze in België aankomen”, lacht Jan.

De drie namen Casier – Cognard – Maselis staan vermeld op het etiket en de pinot noir werd geplukt in Mercurey. “De rijpe druiven komen uit twee Premier Cru percelen die dicht bij elkaar liggen, maar een verschillende hoogteligging hebben”, zegt Francis. “De bodem bestaat uit kleine kalkstenen met rode klei en dit speelt een belangrijke rol in de complexiteit van de wijn.”

‘A Burgundy Beast 2016’ werd intussen geanalyseerd door twee Belgische topsommeliers, Gido Van Imschoot, voorzitter Vlaamse Sommeliers, wijndocent en Europees Champagne ambassadeur 2015 en Yanick De Handschutter. Die laatste was Beste Sommelier van Belgie 2012 en Gault Millau-sommelier van het jaar 2018. “De commentaren waren indrukwekkend goed”, zegt het duo. “En daar zijn we uiteraard verheugd om. We wisten dat onze wijn zeer goed gemaakt was, maar zo’n lyrische commentaren van zo’n grote wijnpersonaliteiten overtreft onze stoutste dromen. Bovendien werd hij ook al aangekocht door tweesterrenrestaurant La Durée.”

Intussen zit ‘A Burgundy Beast 2017’ ook al in de fles. Die wijn komt begin 2019 reeds op de markt omdat het duo deze keer besloot om iets vroeger te bottelen dan bij de wijn van 2016K ““Wij hebben de smaak nu echt te pakken” beamen de gelukkige wijnmakers. “Op dit ogenblik rijpt er in Bordeaux een toprosé die wij hebben samengesteld met een andere zeer getalenteerde wijnbouwer. Deze komt in maart of april op de markt en kreeg ook al heel waarderende quoteringen toen we hem lieten degusteren door de topsommeliers.”

Wie interesse heeft in de wijn kan Francis mailen via francis.maselis@telenet.be.