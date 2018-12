Boete en rijverbod voor 114 km/u op Rijksweg LSI

13 december 2018

14u09

Een 44-jarige automobiliste uit Oekene (Roeselare) moet van de politierechter in Kortrijk een boete van 400 euro betalen omdat ze op 20 juni om 6.30 uur langs de Rijksweg (N36) in Izegem aan 114 kilometer per uur werd geflitst. Op die weg is een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur toegelaten. Bovendien zal Caroline F. haar wagen vijftien dagen langs de kant moeten laten staan.