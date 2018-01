Boete en rijverbod na botsing tegen drie geparkeerde wagens 02u29 0

Een 21-jarige jongeman uit Izegem liep voor de Kortrijkse politierechtbank een boete van 600 euro en een rijverbod van vijftien dagen op. In de Molenweg in Izegem kwam hij met 1,6 promille alcohol in het bloed tegen drie geparkeerde wagens terecht. Zijn wagen kwam uiteindelijk op het dak tot stilstand. Meteen na het ongeval trok de politie zijn rijbewijs voor vijftien dagen in. Daar blijft het ook bij maar B.V. moet wel nog de boete betalen. Het ongeval was voor de jongeman sowieso al een streep door de rekening. Zijn auto van 16.000 euro bleek volledig verloren. "Het was een zeer goede les", gaf hij later toe. (LSI)