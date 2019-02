Boek en tentoonstelling focussen op 100 jaar turnsport in Izegem: “We hebben al Belgische, Europese en wereldkampioenen onder onze leden gehad. Nu willen we nog een Olympisch kampioen afleveren” VDI

14 februari 2019

11u50

Bron: VDI 0 Izegem Nog niet zo lang geleden blies de bokssport in Izegem honderd kaarsjes uit en nu is ook het turnen in de stad een eeuw oud. Wat ooit begon als wat acrobatische oefeningen van enkele sportievelingen is uitgegroeid tot een bloeiende gymwerking die al meerdere kampioenen heeft opgeleverd. Die rijke geschiedenis is nu gebundeld in een boek en er is ook een fototentoonstelling.

“Mochten enkele enthousiastelingen honderd jaar geleden niet begonnen zijn met acrobatische oefeningen in hun achtertuin uit te voeren, zou de gymwerking in de stad misschien nooit uitgegroeid zijn tot wat het nu is: een bloeiende club met zevenhonderd leden”, vertellen Frank Duhamel en Tony Van de Velde van Gym Izegem. “In soms primitieve omstandigheden en met niet meer dan wat tafels en stoelen voerden ze vroeger turnoefeningen uit. Enkele jaren later ontstonden met de Sint-Tilloturners en De Ster een katholieke en socialistische turnclub. Zo ging dat in die tijd. Sport was toen meer een propagandamiddel, met geregeld massaoptredens op pleinen.”

Competitie

“Na amper acht jaar werden de Sint-Tilloturners al opgedoekt en De Ster werd De Roode Ster. De atletiekvereniging richtte toen met De Salto’s een andere turnclub op. De focus verschoof van het politieke naar het competitieve. Dat toonde zich ook in de accommodatie. Trainen gebeurde niet meer in bovenzaaltjes van cafés, maar vanaf de jaren ’50 in een eigen turnzaal op site Krekel-Zuid. De toestellen konden er blijven staan en dat was voor die tijd behoorlijk vooruitstrevend.”

In de jaren ’80 laaide de concurrentiestrijd weer op en hielden de clubs trainingen achter gesloten deuren om toch maar geen geheimen prijs te geven. “Ze wilden de beste turners en dat leidde natuurlijk tot een hoger niveau, waar heel wat toppers uit zijn voortgevloeid”, gaat Tony verder. “Ik ben voor het turnen ook van Hoboken naar hier verhuisd en ben hier uiteindelijk getrouwd. In de late jaren ’80 werd voor het eerst een gezamenlijk gymgala georganiseerd, maar het duurde nog tot 1999 voor de tijd rijp was voor een fusie.”

Olympisch kampioen

In 2011 kreeg de stad er een moderne topturnhal bij en ook dat leidde tot een boost voor de gymsport. “Het aantal leden verdriedubbelde naar zevenhonderd”, glundert Frank. “Onze uitrusting was zo professioneel dat heel wat (inter)nationale talenten naar hier afzakten om te oefenen. Ondertussen bestaan er wel meer zulke zalen, maar veel topsporters, zoals Aagje Van Walleghem en Gunter Couckhuyt, hebben hier de basis voor hun carrière gelegd. Izegem is lange tijd het mekka van de gymsport geweest en ook nu nog straalt dat op ons af.”

Ook de toekomst oogt rooskleurig. “We hebben al Belgische, Europese en wereldkampioenen onder onze leden gehad. We draaien mee op wereldvlak. De enige leemte die we nog willen opvullen, is een Olympisch kampioen afleveren. Voor de Spelen in Tokyo in 2020 zijn drie van onze elf topgymnasten in de running voor selectie, dus wie weet komt die droom straks ook uit.”

Boek en tentoonstelling

Het turnjubileum wordt gevierd met de uitgave van het boek ‘100 jaar turnen in Izegem’, met daarin een gedetailleerde geschiedenis, interviews met betrokkenen en heel wat foto’s. Het boek, met medewerking van heemkring Ten Mandere, kost twintig euro en is verkrijgbaar via info@gymizegem.be.

Op zaterdag 23 en zondag 24 februari loopt er ook een fototentoonstelling in zaal ISO. Zaterdag kun je er van 10 tot 18 uur terecht en op zondag van 10 tot 16 uur. Er zullen ook turndemonstraties zijn. Gym Izegem sluit de feestelijkheden dit voorjaar af met een nieuwe editie van het Gymgala.