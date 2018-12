BMW X5 rijdt kanaal in na stuurfout: bestuurder (42) ontsnapt via open dak Lieven Samyn

21 december 2018

19u43

Bron: Lieven Samyn 0 Izegem In Izegem is vrijdagavond een 42-jarige man uit Roeselare uit zijn zinkende auto kunnen ontsnappen. Hij was langs de Noordkaai de controle over zijn stuur verloren en in het kanaal Roeselare-Leie gereden. Zijn open schuifdak bracht snel redding. “Gelukkig zat mijn dochter niet bij mij”, prijst de man zich gelukkig.

Iets voor 17u30 reed D.V. met zijn BMW X5 van Roeselare richting Izegem. Plots raakte hij met de rechterkant van zijn wagen in een greppel en nog voor hij het goed en wel besefte, vloog hij met zijn terreinwagen in het ijskoude water. “Ik panikeerde toch wat”, geeft V. toe. “Ik probeerde mijn elektrisch raam te openen maar dat lukte niet. Of duwde ik op de knop voor de achterruit, dat kan ook. Alles gaat zo snel. Ik zocht nog naar een noodhamertje om een ruit stuk te kloppen maar vond dat niet. Dus kroop ik via het open schuifdak maar naar boven. Het stond open omdat ik in de auto aan het roken was. Op die manier kon ik vrij snel ontsnappen. Ik had net mijn dochter afgezet. Gelukkig zat zij niet in de auto. Nu hoefde ik enkel voor mezelf zorgen.”

Helpende hand

Net nadat de wagen in het water was beland, passeerde Johan D’Heyger van het gelijknamige en vlakbij gelegen sanitair bedrijf. “Ik zag een man op zijn achterste uit de wagen kruipen”, vertelt hij. “Ik stopte meteen en nam het kletsnat mee naar het bedrijf. Daar gaf ik hem wat droge werkkledij. Hij was dankbaar. Warm had hij het niet want hij stond te klappertanden. Met dergelijke temperaturen hoeft het wellicht niet lang te duren vooraleer je onderkoeld raakt. Hij was dankbaar. En ik ben blij dat ik iemand kunnen helpen heb.”

Berging

De BMW X5 bleef nog minutenlang met draaiende motor op het wateroppervlak drijven. De sterke wind zorgde voor heel wat stroming en voerde de wagen honderden meters verder. Eerst naar de overkant van het kanaal in de buurt van café ’t Stil Ende, daarna opnieuw naar de overkant langs het jaagpad richting Ingelmunster. Daar kon de brandweer van de zone Midwest de wagen met touwen vastgrijpen, net voor het voertuig begon te zinken. Een takelfirma zorgde in de loop van de avond voor de berging. “Ik ben blij dat ik dit nog kan navertellen”, besluit de automobilist. “Ik zal zaterdag op You Tube wel enkele filmpjes opzoeken over wat je precies moet doen als je met een wagen in het water belandt.”