Bluesband Tom’s Place in ’t Damberd VDI

06 maart 2019

13u24

Bron: VDI 0

Bluesband Tom’s Place staat op zondag 10 maart om 19 uur op de planken in café ’t Damberd in de Gentsestraat 9. Het oudste café van Izegem organiseert geregeld bluesconcerten. Dit keer nodigen ze Tom Verhoeven (harmonica, zang) uit Hoogstraten en Pieter Place (gitaar, percussie) uit het Nederlandse Tilburg uit. “Hun band Tom’s Place ontstond vanuit de gezamenlijke liefde voor de vooroorlogse bluesstijlen”, vertelt café-uitbaatster Elly Ensink. “Tom en Pieter verenigen het noorden en zuiden van de Verenigde Staten in zowel bekende nummers als eigen werk. Ze mengen het geluid van Chicago en de Delta op een volstrekt authentieke manier.” De inkom bedraagt vijf euro.