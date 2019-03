Blue-bikes voortaan ook in Izegem te huur VDI

11 maart 2019

16u02

Bron: VDI 1 Izegem Ook Izegem heeft voortaan Blue-bikes aan het station staan. Het gaat om handige deelfietsen die per rit 1,15 euro kosten. Mobiliteitsschepen Caroline Maertens testte het systeem als eerste uit.

”Je eindbestemming ligt vaak net iets verder dan waar de trein, tram of bus je brengen”, vertelt ze. “Met de deelfietsen van Blue-bike leg je die laatste kilometers naar bijvoorbeeld een lunchmeeting of een familiebezoekje vlot en milieuvriendelijk af. De locatie van de deelfietsen aan het station en vlakbij de bushalte maakt de overstap extra comfortabel.”

Voordelig tarief

Het systeem kost twaalf euro per jaar. Daarmee kun je op alle locaties in Vlaanderen - dat zijn er ondertussen zestig – een fiets aan een voordelig tarief ontlenen. “Je betaalt hier 1,15 euro per rit van maximaal 24 uur”, legt de schepen uit. “Dat bedrag is bewust zo laag dankzij een tussenkomst van de stad. Met een Blue-bike-lidmaatschap heb je met andere woorden altijd een fiets op zak.”

Word lid op www.blue-bike.be. Zodra je je lidkaart hebt, kun je het systeem gebruiken. Om te vieren dat Blue-bike ook in Izegem actief is, krijgen gebruikers twee ritten cadeau bij hun registratie. Daarvoor heb je bij het registratieproces de code ‘Blue-bikesinIzegem2019’ nodig. De code is geldig tot 31 augustus.

Er staan 12 Blue-bikes aan het station in Izegem. Sinds de opstart zijn er al 22 ontleningen geweest.