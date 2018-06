Blue-bikes komen na de zomer 21 juni 2018

In het najaar zullen ook in Izegem deelfietsen ter beschikking zijn. "Blue-bike zal twaalf fietsen ter beschikking stellen", zegt mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA). "De sleutelautomaat en de fietsen zullen aan het station staan. Daar zullen later ook deelwagens ter beschikking zijn en een oplaadpunt voor elektrische wagens. Izegem wordt de achtste locatie in onze provincie waar Blue-bike actief zal zijn." (VDI)