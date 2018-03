Blokken in bib 31 maart 2018

In de paasvakantie kan je in de bibliotheek studeren met Blok@Bib. "Van dinsdag 3 april tot vrijdag 13 april gaan de deuren van de bibliotheek vroeg open", aldus schepen Kurt Himpe (N-VA). "De extra openingsuren lopen van 8 tot 12 uur. De Plantynzaal blijft over de middag toegankelijk, de leeszaal gaat wel dicht van 12 tot 14 uur." Tijdens de gebruikelijke openingsuren in de namiddag zijn de Plantynzaal en de leeszaal ook ter beschikking van de studenten. (VDI)