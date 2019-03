Bloembakken steken in een nieuw kleedje VDI

05 maart 2019

Bron: VDI

De 250 bloembakken die in de stad verspreid staan, zitten in een nieuw kleedje. De groendienst heeft de bakken opgehaald, gereinigd, hersteld en opnieuw gevuld met een vochthoudend aardesubstraat. Er staan achttien soorten vaste planten in, goed voor zes combinaties die later op het jaar opnieuw mooi zullen bloeien. Ook heel wat vlinders en bijen zouden baat moeten hebben bij de nieuwe soorten.