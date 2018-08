Blauwalgen verstoren waterpret ARGENTA TRIATLON MOGELIJK INGEKORT TOT DUATLON DOOR SCHADELIJKE BACTERIËN ALEXANDER HAEZEBROUCK

01 augustus 2018

02u37 0 Izegem Waar De Vlaamse Waterweg maandag al voor waarschuwde, blijkt nu ook werkelijkheid. Er zitten blauwalgen op het kanaal Roeselare-Leie. Omdat contact met het besmette water gevaarlijk kan zijn, is er een verbod op waterrecreatie van kracht en mogen bedrijven geen water gebruiken van het kanaal.

Maandag stelde de Vlaamse Waterweg een groen-blauwe verkleuring vast van het water in het kanaal Roeselare-Leie. Omdat het mogelijk om blauwalgen ging, werd een staal van het water genomen. "Uit de eerste laboresultaten blijkt nu inderdaad dat de verkleuring van het water door blauwalgen komt. Die algen lijken een beetje op wier, maar zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de mensen, dieren en gewassen", zegt Claudia Van Vooren van de Vlaamse Waterweg.





Zwelling oogleden

De algen kunnen je ziek maken en hoofdpijn, huidirritatie, zwelling van de oogleden en misselijkheid veroorzaken. In de jachthaven van Izegem kan je de groene algen duidelijk zien liggen. Dat betekent dat bedrijven het water niet mogen capteren om er hun gewassen mee te besproeien. Waterrecreatie, zoals kajakken, waterskiën en wakeboarden, zijn ook verboden. Daardoor komt de Argenta Triatlon Izegem Centrum op 15 augustus mogelijk in het gevaar. "Al hebben we altijd een plan B: een duatlon in plaats van een triatlon", zegt voorzitter Frank Bruyneel van de Izegemse Triatlon Club. "Al zou dat wel een enorme domper zijn. Net dit jaar organiseren we het Belgisch Kampioenschap. Als we geen triatlon mogen organiseren, kunnen we dus ook geen Belgische titel uitreiken. Het zou voor het eerst in 28 edities gebeuren dat we het zwemgedeelte moeten afschaffen. Zelf nemen we uiteraard ook stalen van het water om de kwaliteit te meten. We hopen dat de algen zich tegen 15 augustus verwijderd hebben. Vorig jaar was er de nacht voor de triatlon flink wat onweer. Maar omdat het onweer tijdelijk gestopt was, konden de atleten toch ook hun zwemnummer doen." Afgelopen weekend werd tijdens de Iron Man in Hamburg omwille van blauwalgen ook al het zwemgedeelte afgeschaft.





Hoe lang de algen in het kanaal zullen blijven, valt moeilijk te voorspellen. "Je kan die blauwalgen niet bestrijden", zegt Claudia Van Vooren van de Vlaamse Waterweg. "Ze vormen zich razendsnel bij hoge temperaturen en veel licht. In Nederland bestaan bestrijdingsmiddelen, maar die blijken helemaal niet goed voor het water en de omgeving. We moeten hopen op wat koudere temperaturen en neerslag, zodat er stroming ontstaat. Het wordt dus bang afwachten voor de triatlon. "Als we het zwemgedeelte moeten afschaffen, zal het zo zijn. De gezondheid van de atleten gaat voor alles", besluit Frank Bruyneel.