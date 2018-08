Bijna duizend deelnemers aan enquête De Leest 13 augustus 2018

Tot eind juli liep in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en met de ondersteuning van de Vereniging Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra (VVC) een grootschalig gebruikersonderzoek in cultuurhuis De Leest.





"De respons was heel groot, van meer dan 100 Vlaamse, deelnemende cultuur- en gemeenschapscentra strandt De Leest op de tweede plaats van het aantal respondenten", zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA). "De top drie is trouwens helemaal West-Vlaams. De enquête bij Cultuurcentrum Knokke-Heist leverde 1.111 respondenten op, bij De Leest waren dat er 944 en bij Cultuurcentrum Waregem 801. Met de resultaten uit het onderzoek wil het cultuurhuis een beeld vormen van de interesses van de gebruikers en hun mening over het cultuurhuis en de activiteiten die er georganiseerd worden. Daarmee kan de directie aan de slag voor bijvoorbeeld bijsturingen in het aanbod en de aanpak. Zo wordt er gepolst naar de tevredenheid over de infrastructuur en de tarieven", verduidelijkt schepen Himpe. De gegevens worden nu geanalyseerd en er worden rapporten opgemaakt. Elk deelnemend cultuur- of gemeenschapscentrum ontvangt in december een individueel rapport en er komt ook een algemeen Vlaams rapport. (VDI)