Bijkomend parkeerverbod in Kouterweg 24 mei 2018

Er komt een bijkomend plaatselijk parkeerverbod in de Reperstraat tussen de rotonde en de Kouterweg. "Met deze maatregel willen we vermijden dat autobestuurders nog op het voetpad rijden", zegt mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA). "Er zijn getuigenissen genoeg van buurtbewoners die bijna omver gereden worden door auto's en bestelwagens. Het zijn vooral de wagens die de rotonde aan de centrumbrug verlaten en de Reperstraat inrijden die op het voetpad rijdenomdat er wagens in de straat staan aan te schuiven om de rotonde op te rijden. Vaak rijden ze tientallen meters op het voetpad." In de Reperstraat komt er naast de apotheek een parkeerverbod. "Tussen de Kouterweg en de rotonde zijn er dan drie wachtzones voor het gemotoriseerd verkeer namelijk ter hoogte van het kruispunt Kouterweg en Reperstraat en tegenover de uitrit van 't Stampkot waar al twee zones met beperkt parkeerverbod zijn en de nieuwe zone die gerealiseerd wordt ter hoogte van de apotheek. Zo willen we de veiligheid van de voetgangers verhogen." (VDI)