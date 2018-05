Bijgebouw in tuin in lichterlaaie 23 mei 2018

02u38 0

Langs de Steenovenstraat heeft maandagnacht een korte maar felle brand gewoed in de tuin van Antoine Houthoofd (77). Rond kwart over twee merkte Monique Viaene uit de Krekelstraat vanuit haar slaapkamer het vuur aan de woning van de oprichter van ramen-, deuren- en verandaspecialist Haki uit Izegem op. "Ik slaap altijd met mijn raam open", vertelt ze. "Ik had al een brandgeur geroken maar toen ik ook geknetter hoorde en een gloed door het raam scheen, keek ik naar buiten. Ik zag vlammen en verwittigde mijn zoon en de hulpdiensten. De zoon en enkele andere buren bonkten op de ramen en deuren van de woning om de bewoners te verwittigen. Het vuur woedde niet in de woning maar aan een bijgebouw met afdak dat dienstdeed als tuinhuis, serre en opslagplaats voor hout. Het afdak en de achterkant van het gebouw liepen zware schade op. Naar de oorzaak is het voorlopig raden. (LSI)