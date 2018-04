Bibs starten met filmstreamingdienst 25 april 2018

Acht bibliotheken uit de regio bieden vanaf nu hun leden gratis een nieuwe dienst aan waardoor kwaliteitsvolle films thuis bekeken kunnen worden. "In de regio zal dit het geval zijn voor de bibliotheken van Izegem, Hooglede, Ingelmunster, Lichtervelde, Ledegem, Moorslede, Roeselare en Staden", zegt bibliothecaris Nicolas Cappelle van de Izegemse bibliotheek, die trekker was voor het project. "Via dit project breiden de bibliotheken de huidige dvd-collectie uit met een streamingaanbod. Enerzijds wil de bib via streaming een bredere collectie aanbieden, want niet alle films verschijnen nog op dvd. Anderzijds kan de bib een breder publiek aanspreken, want niet iedereen heeft nog een dvd-speler. Met het initiatief willen we films via streaming toegankelijk maken voor bibliotheekgebruikers: digitaal, van thuis uit, op mobiele toestellen... Op die manier wil de bib ook een alternatief bieden op de grote streamingdiensten die een meer commerciële content aanbieden", verduidelijkt Cappelle. "De filmstreaming is uiteraard gratis voor mensen die lid zijn van de bibliotheek." Inloggen kan via www.dalton.be met je Mijn Bibliotheek-account. (VDI)