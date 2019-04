Bibliotheek krijgt tijdelijke tentoonstellingsruimte VDI

02 april 2019

11u33

Bron: VDI 0 Izegem De Plantijn- en Erasmuszaal in de Izegemse bibliotheek worden aangepast om dienst te doen als tijdelijke tentoonstellingszaal.

“Doordat tentoonstellingszaal Meilief in het stadhuis niet meer ter beschikking is, hebben we gezocht naar een alternatief”, zegt cultuur- en bibschepen Kurt Himpe (N-VA). “De bibliotheek krijgt maandelijks meer dan tienduizend bezoekers over de vloer, is centraal gelegen en er is sociale controle op de kunstwerken. Er is al een lange traditie van het project ‘Kunstmuur’ waarbij een of meerdere kunstenaars hun werk voorstellen in de bibliotheek. Door de Plantijnzaal en Erasmuszaal nu in te zetten als tentoonstellingsruimte zetten we die lijn voort”, aldus bibliothecaris Nicolas Cappelle.

Nieuwe spots

“In beide zalen worden de muren wit geschilderd en in de Plantijnzaal komen er ook nieuwe spots om op de kunstwerken te richten. In de Plantijnzaal zijn er ook een nieuw projectiescherm en een nieuwe geluidsinstallatie. Er zijn plannen voor een nieuwe bibliotheek op de site Strobbe, maar voor de komende jaren zullen deze investeringen op de huidige locatie zeker nog nuttig zijn. Het aangekochte materieel zal ook mee kunnen verhuizen naar de nieuwe site”, verduidelijkt schepen Himpe.

Eind april zal de tijdelijke tentoonstellingsruimte voor de eerste keer gebruikt worden in het kader van de ‘Week van de Amateurkunsten’ en zullen tien Izegemse kunstenaars er hun werk tentoonstellen.