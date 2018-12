Bib zet deuren open voor blokkende studenten VDI

17 december 2018

11u17

Bron: VDI 0

De bibliotheek zegt nog tot en met 26 januari opnieuw de deuren open voor studenten van het hoger onderwijs.



“De bib is altijd al een geliefkoosde plek voor studenten, maar tijdens de examenperiode wordt een tandje bijgezet”, zegt bibschepen Kurt Himpe (N-VA). “Tijdens Blok@Bib zijn er aangepaste openingsuren voor de studenten die er al van 8 uur ’s morgens terecht kunnen. Om de grote groep studenten te kunnen opvangen, zijn de leeszaal en de Plantynzaal ter beschikking. In bepaalde bibliotheken moeten studenten reserveren, maar in Izegem hoeft dit niet”, verduidelijkt bibliothecaris Nicolas Cappelle. “De bibliotheek is een ideale studieomgeving en samen met de Jeugddienst worden de studenten tijdens die periode ook in de watten gelegd met enkele aangename verwenmomenten.”