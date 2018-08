Beweging.net wil veilige schoolomgevingen 27 augustus 2018

Met het nieuwe schooljaar in zicht organiseerde Beweging.net Izegem zaterdagvoormiddag een graag-traagactie. Ze doken op aan aan de St Rafaëlsschool in de Baronielaan, Prizma Campus IdP in de Gentsestraat, in de Marktstraat, op de Grote Markt en aan Prizma Middenschool in de Kasteelstraat. Onderweg deelden ze de bekende schildpad-affiches uit om de automobilisten aan te manen hun snelheid te beperken, zeker in de schoolomgevingen. (CDR)