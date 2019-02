Betonmolen verliest steenslag en beton LSI

15 februari 2019

18u20

Bron: LSI 0

In de Ondankstraat in Izegem, tussen de Rijksweg (N36) en de Sint-Eloois-Winkelsestraat in Lendelede, heeft een betonmolen vrijdagnamiddag over een afstand van een kilometer steenslag en beton verloren. Door voorbijrijdende wagens vlogen de steentjes overal in het rond. De Lendeleedse brandweer snelde ter plaatse om de steentjes en het opdrogende beton op te vegen en het wegdek proper te spuiten.