Bestuurder knalt tegen bestelwagen Bofrost 17 november 2018

In de Baroniestraat in Izegem is gisteravond rond 19.30 uur een bestuurder tegen een bestelwagen van Bofrost gebotst. De bestuurder van het voertuig met diepvriesproducten had zich net geparkeerd om een levering te brengen, toen de automobilist achteraan tegen de bestelwagen inreed. De klap was hevig. De bestelwagen werd vooruit geschoven en vooral de auto liep zware schade op. Beide bestuurders werden met lichte verwondingen en in shock afgevoerd naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de Baroniestraat een tijdlang volledig afgesloten. (AHK)