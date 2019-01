Bert Maertens trekt West-Vlaamse N-VA-lijst voor Vlaamse verkiezingen VDI

18 januari 2019

14u00

Bron: VDI 0 Izegem Het hing al een paar dagen in de lucht, maar nu is het ook officieel: Bert Maertens (37) trekt de Vlaamse lijst bij de verkiezingen van 26 mei. De burgemeester van Izegem is nu al Vlaams parlementslid en wil dat mandaat straks verder zetten. Eerder raakte al bekend dat zijn politieke vader, stadsgenoot en Vlaams minister-president Geert Bourgeois de Europese lijst voor de partij trekt.

De naam van Bert Maertens als lijsttrekker circuleerde al enkele dagen. Zijn voordracht werd donderdagavond gesteund en bekrachtigd op het nationaal kiescollege van N-VA, dat zich over de ontwerplijsten voor de verkiezingen van 26 mei boog. Dinsdagavond worden de lijsten verder besproken op het West-Vlaams Provinciaal Kiescollege.

Al ervaring

Maertens nam in 2010 als eerste opvolger op de West-Vlaamse lijst voor de federale verkiezingen het zitje in de Kamer over van Geert Bourgeois, die ging zetelen in de Vlaamse regering. In 2014 volgde hij opnieuw als eerste opvolger Bourgeois op, maar dan in het Vlaams Parlement. Daar was hij de voorbije maanden actief in de beleidsdomeinen Mobiliteit en Openbare Werken en Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken.

Als lijsttrekker wordt Bert Maertens zo hét West-Vlaams boegbeeld voor de Vlaamse verkiezingen. Of hij ook kandidaat-minister is en wat dat eventueel betekent voor zijn burgemeesterschap laat hij nog in het midden. “De kiezer mag eerst de kaarten schudden en we zien wel wie dan aan zet komt”, zegt hij.

Maaike De Vreese uit Brugge krijgt de tweede plaats op de Vlaamse lijst. Sander Loones uit Koksijde zal de Kamerlijst trekken en daar komt Yngvild Ingels uit Menen op de tweede stek. Het gaat om medewerkers op de gewezen kabinetten van Theo Francken en Jan Jambon.