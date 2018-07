Berm vlakbij snelweg brandt 24 juli 2018

02u44 0

De brandweer rukte gisterennamiddag rond half vijf uit naar de Woestijnestraat in Izegem. Daar woedde vlakbij de brug over de E403, op de grens met Sint-Eloois-Winkel, een bermbrand.





Bij aankomst van de blussers had het vuur zich al verspreid over een lengte van ongeveer twintig meter. Ook enkele struiken en bomen hadden te lijden onder de vlammen. De situatie was snel onder controle. Over de oorzaak van de brand bestaat geen duidelijkheid.





Mogelijk gaat het om zelfontbranding, maar bijvoorbeeld ook een slecht gedoofde sigaret die weggegooid werd of een stukje glas in de dorre berm kan dergelijke branden veroorzaken. De brandweer verwacht de komende dagen nog meer dergelijke branden en roept op tot voorzichtigheid.





(VHS)