Beny tilt 265 kg en is wereldkampioen 05 juni 2018

Beny Verbeke is bij de vijftigplussers op het wereldkampioenschap deadlift in Malta wereldkampioen geworden in de categorie - 90 kilogram. Hij slaagde er in 265 kilogram te tillen. Hij deed ook nog een poging met een gewicht van 285 kilogram. "Maar die werd in mijn ogen onterecht afgekeurd", reageert hij. "Het ene jurylid zei dat mijn schouders niet ver genoeg naar achter reikten. Het andere zei dat mijn knie niet volledig gestrekt was. In dat opzicht ben ik niet zo tevreden met mijn resultaat, maar ik ben wél blij dat ik over alle categorieën heen de 'Best Lift' had en daar ook een beker voor kreeg." (VDI)