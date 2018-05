Beny strijdt voor titel op WK Deadlift 01 juni 2018

Powerlifter Beny Verbeke (53) verdedigt dit weekend de Belgische eer op het WK deadlift in Malta. Deadlift is een van de drie disciplines van het powerliften waarbij je een halter met gewichten van aan de grond tot net over je schouders moet heffen. De Izegemse sportman van het jaar 2016 is met zijn komst naar het WK niet aan zijn proefstuk toe. "Ik ben al sinds 1991 met powerlifting bezig en in die periode heb ik honderd verschillende Belgische titels verzameld", vertelt hij.





Hernia

"Ik strijd in de gewichtsklasse 'min negentig kilogram', momenteel bij de vijftigplussers. Ik heb ook nog enkele Europese titels en wereldtitels behaald, maar ik weet niet meer hoeveel precies. Mijn zolder staat in ieder geval vol trofeeën. In eigen land is het een sport die niet zo veel beoefend wordt, maar in het buitenland is de concurrentie wel bikkelhard. Mijn absolute record bij het deadliften is 322,5 kilogram heffen, maar dat is al enige jaren geleden. In 2006 haalde ik nog eens 310 kilogram, maar ik ben er natuurlijk niet jonger op geworden. Ik ga straks tevreden zijn als ik 290 kilogram haal. Dat zou genoeg moeten om een gooi naar de titel, maar het blijft afwachten. Ik sukkelde dit voorjaar met mijn knie en de naweeën van een hernia. Ik zal in ieder geval mijn uiterste best doen."





(VDI)