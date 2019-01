Benefietfilmvoorstelling steunt vzw JolieJulie VDI

14 januari 2019

10u58

Wat als elk ziek kindje met haarverlies door chemo of ziekte een mooi en comfortabel mutsje kan dragen? Dat is precies wat de vzw JolieJulie uit Kortrijk doet. Ze schenkt elk patiëntje van de afdeling hemato-oncologie van het Gentse Kinderziekenhuis zo'n mutsje. Op zondag 27 januari organiseren ze om 10 uur een benefietfilmvoorstelling van de fim 'The Incredibles II' in cultuurhuis De Leest.

De integrale opbrengst van deze benefiet gaat naar de vzw JolieJulie. Die is opgericht door Isabelle Amez, wiens dochtertje Julie al sinds maart 2017 tegen acute lymfatische leukemie, een vorm van bloedkanker, strijdt. “Hoedjes zijn vaak te hard of laten deels licht door, wat niet mag, omdat de gevoelige hoofdhuid geen zonlicht kan verdragen”, zei ze in een eerder interview met onze krant. “Gewone mutsen zijn te dik en te warm en dienen enkel voor tijdens de winter. Isabelle en heel wat vrijwilligers gingen aan de slag met het maken van speelse, kleurrijke en comfortabele mutsjes. De vzw schenkt die via de universitaire ziekenhuizen aan de getroffen families en biedt ze ook te koop aan op hun website. De vzw valt terug op een netwerk van mensen die op zoek gaan naar stoffen, de mutsjes naaien en alles logistiek ondersteunen.

Tickets voor de film kosten 8 euro of 6 euro voor kinderen onder de twaalf jaar. Bestellen kan via joliefilm@outlook.com.