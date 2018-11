Benefietavond Mama Kivu 16 november 2018

Mama Kivu is een vzw die sterke, alleenstaande vrouwen en meisjes in Oost-Congo ondersteunt. Om de organisatie te steunen is er op zaterdag 24 november een benefietavond in de Bellevueschool in de Bellevuestraat 28. De opbrengst gaat naar studiegeld, kleding en schoolgerei voor meisjes, maar ook naar het naaiatelier, het vrouwenvoetbal, ziekenhusi en opleidings- en opvanghuis. Het etentje omvat een aperitief met kip kivu (of veggie) met frietjes en een dessert. Mee-eten kost 20 euro voor volwassenen en 12 euro per kind. Inschrijven via www.mamakivu.be. (VDI)