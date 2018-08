Benefiet strikt zo véél artiesten dat het 2 dagen duurt 01 september 2018

02u36 0

De benefiet die David Galle op zaterdag 15 en zondag 16 september voor het gezin Tytgat uit Ingelmunster organiseert, zal twee dagen duren. Yaron (11) heeft een licht mentale en motorische beperking en moet operaties aan rug en been ondergaan. Zusje Yarah (7) heeft het syndroom van Down en kampt met hartproblemen. Ook haar wacht een zware operatie. Broer Yarmo kampt met depressies en papa Gino heeft door de situatie hartproblemen ontwikkeld. "Het verhaal van de familie raakte veel artiesten, die allemaal aanboden om te komen optreden. Het zijn er zoveel geworden dat de benefiet nu twee dagen zal duren en daar zijn we uiteraard enorm blij om", klinkt het bij organisator David. "We zijn ook blij dat we met Trisha, Mario Franco, Filip D'Haeze en Eveline Cannoot enkele fantastische peters en meters gevonden hebben. Zij steunen de kinderen door dik en dun." Mama Nathalie is blij met alle steun. "Er wacht Yarmo een operatie aan zowel zijn rug als benen, Yarah wacht nog op een geschikt moment voor een hartoperatie en ook Gino moet onder het mes voor zijn hart", klinkt het. "Alle hulp is welkom bij de zware medische kosten." Op zaterdag zijn er vanaf 11 uur concerten van hen, maar ook van onder anderen Leah Bien, Garry Hagger, Bandit, Steve Tielens en Les Folles de Gand. Op zondag zie je er onder anderen de Pita Boys, Koen Moreno, Tamara & Tom en Cliff. (VDI)