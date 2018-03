Bekende Bosmolenaars op N-VA-lijst 06 maart 2018

02u31 0

Op de lijst van N-VA voor de gemeenteraadsverkiezingen prijken ook drie bekende Bosmolenaars. Virginie Derumeaux (40) is al veertien jaar het vertrouwde gezicht van Apotheek De Bosmolens en is mama van drie kinderen. In haar vrije tijd is ze voorzitter van de ouderraad van de Heilige Familieschool. Diederik Pattyn (61) is bestuurder bij het Izegemse marketing- en reclamebureau Artex. Hij heeft vier kinderen en zeven kleinkinderen. In Izegem is hij ook bekend als gewezen bestuurslid van de landelijke ruiterijvereniging en KFC Izegem. Hij richt ook elk jaar met enkele vrienden de fietstocht Izegem-Belle in. Laatste nieuwkomer is Annelies Demey (44). Zij is centrumleidster in dienstencentrum De Leest en heeft drie kinderen. In De Leest bouwde ze de seniorenwerking uit, van breiclubs en kaartersclubs tot taallessen en heel wat andere activiteiten. (VDI)