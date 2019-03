BBC Spie Izegem en BBC Basket Tielt gaan samenwerken onder de noemer Basket Midwest Sam Vanacker

29 maart 2019

11u24 0 Izegem BBC Spie Izegem en BBC Basket Tielt slaan de handen in elkaar en richten samen Basket Midwest op. Het gaat niet om een fusie, maar om een samenwerkingsverband in het kader van hervorming van de jeugdcompetitie door Basket Vlaanderen.

“Met deze koepelwerking brengen we de middelen en de expertise van beide clubs samen, terwijl we aan de andere kant ook de eigenheid van de clubs behouden”, zegt voorzitter Tom Scherpereel van BBC Tielt. “Het doel van Basket Midwest is om voor iedere speler, van kleuterbasket tot recreatief basket, een gepaste ploeg en opleiding te hebben. Meer getalenteerde spelers krijgen kansen om in hogere competities te spelen, minder getalenteerde spelers of spelers die weinig tijd hebben, zullen nog altijd een gepaste ploeg hebben waar ze het basketplezier blijven behouden.”

“De nieuwe naam en het nieuwe logo van de koepel Basket Midwest zeggen alles. We willen van onze regio een volwaardige basketbalregio maken, met een gezonde balans tussen jeugd- en seniorspelers”, gaat voorzitter Peter Vandewiele van BBC Spie Izegem verder. “Het blijft onze ambitie om onze fanionploegen zo hoog mogelijk te laten aantreden. Daarnaast willen we ook in provinciale reeksen voldoende ploegen kunnen inschrijven.”

Familie

Beide ploegen behouden hun stamnummers, maar voortaan zal één jeugdcoördinator aangesteld worden voor de koepel. “We tellen samen 250 spelers. Door met dezelfde jeugdcoördinator te werken, zorgen we ervoor dat de opleiding aan de basis gestroomlijnd wordt. Verder staan we uiteraard open voor andere ploegen uit de regio. We zijn ervan overtuigd dat we samen nog zoveel meer kunnen dan elk afzonderlijk. Basket Midwest wordt één grote familie en binnen deze familie moet iedere speler zich goed voelen in een ploeg die het best bij hem past. Daarnaast willen we voor iedere speler een gepast traject aanbieden. Dat wil zeggen dat we de komende jaren ook werk willen maken van een volwaardige damesdivisie en G-basket, voor basketters met een beperking.”