Basisschool en atheneum Bellevue heten voortaan Campus Bellevue Redactie

13 februari 2019

16u24 0 Izegem Basisschool Bellevue en Atheneum Bellevue gaan voortaan samen verder onder de nieuwe naam Campus Bellevue.

Om het campusverhaal nog meer in de verf te zetten, is er vanaf dit schooljaar een directieteam aan de slag. Pascal Cooman en Elias Rommens leiden de campus.

Na de start in de basisschool, waar de focus op talenten en Steam (techniek en kunst) ligt, kun je in het secundair kiezen uit drie domeinen: Talen, Steam en Mens. Onder elk domein vallen verschillende richtingen uit verschillende niveaus. Zowel ASO, TSO als BSO komen aan bod. De kunsttak vind je in het jaarlijkse totaalspektakel, dat dit jaar op 15 maart plaatsvindt.

Vanaf 1 september zijn er ook nieuwe richtingen: de TSO-richting sociale en technische wetenschappen en het duale traject lassen (BSO). “Beide kun je volgen in het derde middelbaar”, vertelt Pascal Cooman. “Het duale traject lassen houdt in dat leerlingen twee dagen opleiding op school krijgen en drie dagen op de werkvloer aan de slag gaan. Aan het einde van de rit halen ze hun diploma van het secundair onderwijs. Met sociale en technische wetenschappen krijg je een brede basisopleiding, met focus op natuur- en menswetenschappen. “

Na je schoolcarrière kun je ook in Campus Bellevue terecht, namelijk in het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO), waar een waaier aan opleidingen wordt aangeboden: van fotografie over mode tot elektriciteit.