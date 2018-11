Bart Cafmeyer wint Cultuurtrofee 07 november 2018

De jaarlijkse Cultuurtrofee gaat naar regisseur en leraar aan de kunstacademie Bart Cafmeyer. "Een mooie erkenning voor zijn inzet om volkscultuur bij de mensen te brengen", zegt cultuurschepen Kurt Himpe (N-VA). "Bart is professioneel verbonden aan de Izegemse Kunstacademie Art'Iz waar hij zijn laatste schooljaar gestart is. Een mooie afsluiter voor zijn professionele loopbaan. Hij is ook regisseur van de cultuurwandelingen en toneelopvoeringen in onze stad. De uitreiking van de Cultuurtrofee vindt begin volgend jaar plaats en tijdens de officiële plechtigheid zal ook de andere genomineerde in de kijker gezet worden. Raf Dujardin werd genomineerd als drijvende kracht achter het Volksdansfestival en het Wereldfestival. Hij zette er zich veertig jaar voor in. (VDI)