Bart Cafmeyer wint 33ste Cultuurtrofee VDI

29 januari 2019

16u35

Bron: VDI 0 Izegem De Izegemse Cultuurtrofee 2018 gaat naar regisseur Bart Cafmeyer. Cultuurschepen Kurt Himpe (N-VA) overhandigde tijdens de officiële plechtigheid een kunstwerk van Geert Devos aan de laureaat.

“De trofee is een mooie erkenning voor zijn inzet om volkscultuur bij de mensen te brengen”, zegt schepen Himpe. “Bart Cafmeyer is professioneel verbonden aan de Izegemse Kunstacademie Art’Iz, waar hij zijn laatste schooljaar gestart is. Een mooie afsluiter voor zijn professionele loopbaan. Bart is echter niet alleen gekend als leraar aan de Kunstacademie. Hij is ook regisseur van de cultuurwandelingen en toneelopvoeringen in onze stad. Hij kleurt graag buiten de lijnen, maar streeft altijd een hoog niveau na.”

De trofee werd dit jaar gemaakt door kunstenaar Geert Devos. Het kunstwerk in cortenstaal stelt een hoofd voor met links een open sprekende mond en rechts de lippen gesloten op elkaar.

Tijdens de plechtigheid werd ook Raf Dujardin in de schijnwerpers gezet. Hij werd voor de Cultuurtrofee genomineerd als drijvende kracht achter het Volksdansfestival en het Wereldfestival. Veertig jaar inzet als man van weinig woorden, maar van veel daden.