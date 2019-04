Bantha stelt debuutalbum in d’Oude Maalderij voor VDI

12 april 2019

15u29

Bron: VDI 3 Izegem De postrockband Bantha heeft met ‘Kintsugi’ zijn eerste plaat uit en demonstreert dat muzikaal lekkers op zaterdag 13 april met een releaseshow in café d’Oude Maalderij in Emelgem.

Bantha – genoemd naar één van de creaturen uit Star Wars – heeft in zijn rangen zanger-gitarist Lode De Backer, gitaristen Giovanni Seynhaeve (beiden uit Izegem) en Pieter-Jan Batsleer uit Ingelmunster, bassist Frederik Declercq uit Machelen en drummer David Vandenbossche uit Zulte.

Vijf nummers

“We brengen wat ze in het genre post- en stonerrock noemen”, vertelt zanger Lode. “In 2016 brachten we al eens een EP uit, maar de voorbije jaren hebben we hard verder gewerkt aan een eerst eigen album. Daar staan vijf nieuwe nummers op. Dat lijkt misschien weinig, maar ze duren alles samen drie kwartier en dus hebben we toch een lijvige plaat gemaakt. Kintsugi verwijst overigens naar een oude Japanse kunst waarbij je gebroken keramiek lijkt met zilver of goud, waardoor het nieuwe resultaat vaak nog mooier is dan daarvoor.”

Verdovingsdrug

Tekstueel laat Bantha zich door tal van zaken inspireren. “Het dagelijkse leven speelt daar een rol in, maar het kan evengoed het nogal wisselvallige politieke klimaat, met rare snuiters als Trump voorop, zijn die ons inspireren”, zegt Lode. “Zo is er ‘Rohypnol’, een nummer dat verwijst naar de gelijknamige verdovingsdrug omdat we ons bij de verkiezing van Trump toch allemaal behoorlijk in slaap hebben laten wiegen. Verder zingt mijn dochter Lore (14) mee op het nummer ‘9:15’ en zal ze ook live mee komen spelen in d’Oude Maalderij. Een heel fijne ervaring.”

De band repeteert in een oude schuur in Ardooie, maar ze werd opgenomen in Room 13 in Gent. “We zouden nu graag zoveel mogelijk optreden en meer live-ervaring opdoen”’, aldus Lode. “We starten met een gratis releaseshow op zaterdag 13 april om 20.15 uur in café d’ Oude Maalderij in de Ardooisestraat 130 in Emelgem. Met Mamut en Mind Wolf spelen er ook twee bands in ons voorprogramma.”

De plaat is verkrijgbaar op vinyl of digitiaal via Spotify. Ze kost 20 euro. Meer info via https://vi.be/bantha.