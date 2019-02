Baliekouter Run For Fun vervangt Leffeloop Valentijn Dumoulein

25 februari 2019

14u03

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Na tien edities houdt de Leffeloop op met te bestaan, maar enthousiaste lopers hoeven niet te vrezen want met de Baliekouter Run For Fun is er opvolging verzekerd.

Joggingclub Mandeldal slaat voor dit nieuwe evenement de handen in elkaar met Unizo. Samen organiseren ze op zondag 3 maart een nieuw loopevenement voor zowel recreatievelingen als echte sporters. “Ons bestuur onderging enkele veranderingen en daaruit groeide het idee om na de Leffeloop met iets helemaal nieuws uit te pakken”, vertelt secretaris Sophie Vanneste. “Iedereen is die dag welkom om rondjes te komen lopen in provinciedomein De Baliekouter. Inschrijven kan tussen 9 en 10.39 uur. De laatste aankomst kan tot 12.30 uur. Joggers kunnen er rondjes van 1,3 kilometer lopen. Wandelaars krijgen een parcours van 3,8 kilometer in het bos ter hun beschikking. Recreatief lopen is het doel, er wordt geen tijd opgemeten.”

Het grote verschil met de Leffeloop is dat lopers per rondje geen biertje meer krijgen. “We voorzien nu op het einde een goodiebag met streekproducten voor alle deelnemers”, legt Sophie uit. “Genieten van de natuur is uiteraard ook mooi meegenomen.”

Inschrijven kan via www.joggingclub-mandeldal.be.