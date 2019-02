Bakkerij Kris krijgt ambachtelijk label van Unizo

VDI

13 februari 2019

11u29

Izegem Bakker Kris Tanghe en zijn vrouw Daisy Depoortere hebben van Unizo het Handmade in Belgium-label gekregen. Ze zijn de 152ste zaak in West-Vlaanderen die het label kreeg.

“Het label is enerzijds een herkenningspunt voor klanten, anderzijds is het een erkenning naar de zaakvoerders toe”, vertelt Willem Verfaillie van Unizo. “Consumenten weten niet meer wat ze kopen. Ze zijn meer dan ooit op zoek naar originele producten met een authentiek karakter. Ons label helpt hen zaken herkennen die ambachtelijk werken.” Kris Tanghe opende zijn bakkerij in 1992 en krijgt het label voor zijn harde inzet, maar ook voor het in standhouden van lokale producten als de Emelgemse perentaart en het gebakje Izegems Schoentje.

”We hebben de voorbije 26 jaar een zaak uitgebouwd waar we trots op zijn”, vertellen Kris en Daisy. “We hebben voornamelijk met eigen personeel gewerkt. Een bewuste keuze om de persoonlijke toets van productie tot verkoop te behouden. Onze nieuwsgierigheid blijft nog altijd aanwezig. Als bakker moet je blijven inspelen op hedendaagse trends en lokale gebeurtenissen.”

De rode draad voor Kris en Daisy blijft het nastreven van een authentiek lokaal product. “We vroegen het HIB-label aan omdat we altijd willen werken met lokale producten”, besluiten ze. “Als bakker willen we graag met onze kennis van ambacht de authenticiteit bewaren. De erkenning die het label ons geeft, is dan ook een enorme boost voor het werk dat we elke dag leveren.”