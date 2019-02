Bakker Jan en zijn team bootsen schilderij na in ‘Iedereen Beroemd’ VDI

22 februari 2019

14u08

Bron: VDI 0 Izegem Bakker Jan Dierickx-Visschers en zijn team zijn op woensdag 27 februari te zien in het televisieprogramma Iedereen Beroemd op één. Ze werken mee aan de rubriek ‘Tableau Vivant’, waarin mensen een beroemd schilderij zo goed mogelijk moeten nabootsen.

“De productieploeg van Iedereen Beroemd is hier ooit eens een reportage komen filmen over Rita Vandenberghe, die ondertussen overleden is. Ik gaf brood weg voor een van haar initiatieven. Ik kreeg recent telefoon van hen. Ze waren specifiek op zoek naar bakkers voor hun rubriek. Ze zijn op woensdag – onze sluitingsdag – opnames komen maken met mij, mijn dochter Pascaline en medewerkers Ellen Mingels, Annick Demets en Tom Baekelandt. We moesten dus zo goed mogelijk een schilderij nabootsen. Een heel leuke ervaring. De cameraploeg is hier nog nadien blijven eten. Over het schilderij mag ik nog niets verklappen. Daarvoor gaan de mensen moeten kijken.”

Iedereen Beroemd is woensdag om 19.40 uur op één te zien.