Baasje en ontsnapte kerkuil herenigd dankzij onze krant

22 februari 2019

12u53

Bron: LSI

Bieke Deman (23) uit de Ghistelstraat in Emelgem heeft haar kerkuil Vera terug. Het dier ontsnapte woensdagnacht uit zijn hok in de tuin van Biekes woning. Bieke deed een oproep op Facebook en in Het Laatste Nieuws om haar kerkuil terug te vinden. “Vrijdagochtend merkte een ouder koppel uit onze straat Vera op”, vertelt Bieke. “Ze hadden in de krant over de ontsnapping gelezen en vonden daar mijn gsm-nummer. Ik ben Vera meteen gaan ophalen.” Eind goed, al goed dus. Ver was Vera in anderhalve dag niet gevlogen, want ze was eerder ook al in de buurt opgemerkt. Haar vangen was toen niet gelukt.