B&B Herenhuis huldigt familiekamer in 04 september 2018

02u46 0 Izegem Na ettelijke maanden verbouwingen huldigde Bed & Breakfast Herenhuis in de Roeselaarsestraat gisterenavond zijn nieuwe familiekamer Marraine in.

Het gaat om een gastenkamer voor twee volwassenen en drie kinderen met de mogelijkheid om in twee uitklapbedden nog twee extra personen te slapen te leggen. "De inrichting van de kamer was mede mogelijk dankzij een subsidie van Toerisme Vlaanderen", vertellen uitbater Yves Vandenabeele en zijn moeder Christine Parmentier, die er gastvrouw is.





"De voorwaarde was dat we het kindvriendelijk moesten inrichten. Met een glijbaan, klimtouw en -muur is dat zeker gelukt. Er is ook een spelconsole aanwezig en mama en papa kunnen relaxen in een infraroodcabine, bad of knuffeldouche met zicht op de hemel. Tegelijk is ook ons zwembad kindvriendelijker en toegankelijker gemaakt, met een instapbad en een bloktrap."





(VDI)