AVC vraagt verhoging maaltijdcheque stadspersoneel 14 juli 2018

Door de samensmelting van de OCMW's met de gemeentebesturen krijgen de adjunct, algemeen en financieel directeurs een loonsverhoging van tien procent of zo'n 600 euro bruto per maand. Dat vindt vakbond ACV Openbare Diensten moeilijk te verantwoorden naar het overige personeel. "Daarom vragen we een verhoging van een halve euro per cheque", vertelt vakbondsman Joris Vanraes. "De samensmelting van OCMW en gemeente is immers niet het werk van vier topambtenaren, maar van heel wat mensen. Op het eind van het jaar is dat nog altijd 110 euro meer. "We gaan bij onze medewerkers navragen of ze menen dat die verhoging van een halve euro weinig voorstelt." Net voor de gemeenteraad van september maakt ACV het resultaat daarvan bekend. (VDI)