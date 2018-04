Automobilist onder invloed van drugs gevat na klopjacht 23 april 2018

De politie van de zone Riho heeft zaterdagnacht in Izegem een klopjacht van twintig minuten gehouden op een automobilist. Een politiepatrouille merkte de wagen van de 22-jarige Q.C. uit Izegem om 1 uur op toen hij in de Lendeleedsestraat een verboden richting inreed. Toen de agenten de wagen wilden doen stoppen, vluchtte de automobilist weg. Even later trof de politie de verlaten wagen in de Henri Dunantstraat aan. In de Slagmeermeersenstraat in Izegem dook de automobilist plots te voet op, maar opnieuw sloeg hij op de vlucht. Pas in de Boomforeeststraat liep hij zich klem in een tuintje en kon hij opgepakt worden.





Na een drugs- en alcoholtest bleek hij onder invloed van drugs. De politie trok zijn rijbewijs voor vijftien dagen in en stelde een proces-verbaal op voor de verkeersovertredingen. (LSI)